Põhja-Korea on Rootsile Volvode eest võlgu

1970. aastate keskel nägi Rootsi valitsus Põhja-Koreas kaubanduspartnerit ja sellised firmad nagu Sandvik, SKF ja Volvo saatsid Põhja-Koreasse oma toodangut, et vallutada uus turg, edastab The Local.

Volvo sai Põhja-Korealt tellimuse 1000 mudeli 144 Volvole ja autosid hakati sellesse Aasia riiki saatma 1974. aastal, kuid üsna kiiresti ilmnes, et Põhja-Korea ei suuda saadetud kauba eest maksta.

Põhja-Korea ei ole Rootsi firmadele võlgu seni maksnud ning koos inflatsiooniga ulatuvad maksmata summad miljonite dollariteni.

Rootsis arvati pikka aega, et Põhja-Korea võlg on lihtsalt linnamüüt, kuid Rootsi ekspordikrediidi garantiinõukogu kinnitas, et Põhja-Korea on võlglane.

«See vastab tõele, Põhja-Korea võlgneb meile üsna palju. Võlg ulatub nüüdseks 2,719 miljardi Rootsi kroonini (302 miljonit dollarit). Aitame välisturule minevaid firmasid, kuid Põhja-Koreaga on aastakümnete tagune probleem,» teatas nimetatud nõukogu esindaja Carina Kampe.

Kampe lisas, et Rootsi ekspordikrediidi garantiinõukogu jätkab nõudmist, et Põhja—Korea võla ära maksaks.

Ta lisas, et turistid on näinud Põhja-Koreas sõitmas 1970. aastate Rootsi Volvosid.

Rootslaste sõnul näitavad Põhja-Koreas seni sõitvad Volvod, et 1970. aastatel ehitati Rootsis vastupidavaid autosid.