Elu24 video! Lahkunud Jaak Joala abikaasa Maire: Jaak oleks kindlasti neid lugusid väärinud oma eluajal

«Tegelikult on hästi tore tunne. Jaak oleks kindlasti neid lugusid väärinud oma eluajal, aga nagu me teame, mingitel kummalistel põhjustel mitte kunagi ühtegi Jaagu CD-plaati ei ilmunud tema eluajal,» rääkis Maire Joala, et eelmisel aastal ilmunud album «Suveöö» täitis väga suurt tühimikku.

«On väga palju inimesi, kellele Jaagu muusika või tema lauldud lood on läinud eriliste sõnade poolest südamesse ja meenutavad midagi toredat,» lisas naine Kuldsel Plaadil Elu24-le antud intervjuus.

Kuldne plaat 2017 muusikaauhindade üleandmine Kadrioru lossis / Mihkel Maripuu

Joala soovitab pöörata tähelepanu sellele, et iga muusika teeb publikule vastuvõetamaks ja südamelähedasemaks, kui ka sõnad on sellised, mis jutustavad mingi loo. «Nad ei ole lihtsalt ilusti riimi pandud asjad,» lisas Joala, et kõik sõltub ikka artistist ja loojast endast.

