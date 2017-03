Õllesummer Festivali avapäeva peaesineja on Briti üks parimaid live-rokkbände

KASABIANi kirjeldatakse tihti kui indie roki esindajat, kuid bändi kitarrist Sergio Pizzorno / Serge väidab end indie rokki vihkavat ning ei leia, et bändi looming sellesse kategooriasse kuuluks. Bänd mängib elektroonilise muusika ja roki segu ning on kahtlemata täna üks Briti bändide esinimesid just rokk- ja live-bändide kategoorias.

Grupi nimi «Kasabian» on inspireeritud USA sarimõrvarit Charles Mansonit põgenemisel abistanud autojuhi Linda Kasabiani nimest – kas see annab edasi bändi salapärast ja tumedat fiilingut, mis saadab nende loomingut.

Nende aprillis ilmuvat plaati ootab kogu maailm. Serge on seda kommenteerinud järgmiselt: «Eelmine aasta oli parim mu elus. Terve maailm oli pea peale pööratud. Mina aga mõtlesin, et sellest saab parim aasta minu elust. Kirjutasin lõbusa pop-albumi, mis vastandub hetkel maailmas toimuvale. Selline oli minu reaktsioon vastukaaluks sellele olukorrale.»

Kuigi bändi kirjeldatakse täna kui üht parimat live-esinejat ning tuntud moe- ja autobrändid tahavad nendega koostööd teha (ühe nende New Yorgi show stiliseeris tippmoemärk Mulberry), on mehed väidetavalt tagasihoidlikud ning tuurivabal ajal võib neid näha kodulinnas Leicesteris, kus aega veedetakse lapsepõlvesõprade seltsis.

Järgmise välisartisti teatab Õllesummer Festival lähinädalatel. Lisaks välisesinejatele astuvad lavale enamik tuntud Eesti artiste, kokku kaheksal laval. 24ndat korda toimuv Õllesummer Festival leiab aset 5.-8. juulil Tallinna Lauluväljakul ning päevapiletihind eelmüügist on 15 eurot ning passi hind 35 eurot. Piletihind tõuseb festivali eel. Piletid müügis Piletilevis.