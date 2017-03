Elu24 video! Karl-Erik Taukar: CD tootmine on väga riskantne ettevõtmine

«See auhind oli mulle üllatus, sest ma ei olnud selle üritusega hästi kursis, kuna ma olen siin esimest aastat. Ma ei osanud seda kategooriat isegi oodata,» rääkis Karl-Erik Taukar, et kui rahvas plaate ostab, on see alati suur tunnustus.

«Vinüül on muusikagurmaanide meedium ning on kindlad artistid, kes selles meediumis toimivad ja kelle muusika vinüüli peal on ahvatlev. CD on natukene hall ala, mis ei ole veel nii retro, kui on vinüülplaat,» sõnas rohkelt auhindu noppinud muusik, et temale füüsilisel kujul muusika meeldib. Taukar usub, et füüsilisel kujul muusika väljaandmine ei kao veel kuhugi.

«CD tootmine nagu oli minu viimane album «2» on väga riskantne ettevõtmine, sest plaadi tootmise eelarve on väga suur. Eestis üldine plaadimüük aastast aastasse kahaneb,» rääkis muusik, et kui saad hästi kõlava plaadi väljaandmisel oma tulud ja kulud nulli, siis see on juba võit. «Kui sealt jääb mõni kopikas üle, mille saad järgmise plaadi tegemisse investeerida, siis see on juba puha edude edu.»

