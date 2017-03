Räppar Tiiu võitis ränga vigastuse järgse hirmu Eesti parima takistussõitja käe all treenides

Nüüd on Tiiu taas sadulas ja treenib taas, aga mitte lihtsalt niisama vaid on sattunud Eesti parima ratsasportlase Rein Pilli käe alla treenima.

„Sadulasse sain ma tegelikult juba varasemalt, aga suur hirm oli ikka sees. Ja kuigi traumad on ju igasuguse spordi osa, siis selline valu nii kergelt unune,“ rääkis Tiiu. „Olin kindel, et ma ei hüppa enam kunagi hobusega. Nüüd aga sattusin juhuslikult koos proffidega samal ajal treeningusse, kui Rein Pill trenni andis. Ja kui Rein nagu möödaminnes ütles, et noh, tule nüüd sina ka neid tõkkeid, siis ega ma julgenud vastu vaielda.“

Räppar Tiiu ja Rein Pill treeningul / Erakogu

Rein Pill on olnud Eesti meister kokku uskumatul 40-l korral, sellest kahel kolmevõistluses ja 38-l korral takistussõidus, rahvuskoondise liige on ta juba alates 1979ndast aastast. Rein on saavutanud nii MK kui EM arvestustes palju kõrgeid kohti ning just äsja võitis Kesk-Euroopa takistussõidu liiga kolmanda koha, mis tagas ka pääsu MK takistussõidu finaali, mis peetakse juba märtsi lõpus USA-s Omahas.

„Hingasin sügavalt sisse ja välja ning ega ma täpselt ei teagi, kuidas ma hobuse galopile sain ja tõkkele juhtisin, olin nagu unes. Ja me saime üle! See oli nagu mingi needuse murdumine,“ naerab Tiiu. „Ja nagu ma nüüd tean, siis Rein on meeletult rahulik ja muhe treener. Ja äkki natuke võlur ka, et ta suutis mu niimoodi ennast kokku võtma ja hirmudele vastu astuma panna!“

