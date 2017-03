FOTO! Keemiaravi läbinud Shannen Doherty naasis punasele vaibale: tunnen end suurepäraselt!

Sarja «Beverly Hills, 90210» staar osales laupäeval Los Angeleses toimunud Animal Hope & Wellness Foundationi heategevusgalal Gratitude Gala.

«Ma tunnen end suurepäraselt,» ütles 45-aastane staar ajakirjale Us Weekly. «Ma tunnen end hästi ja olen superpositiivne. Ma olen hetkel väga õnnelik. Ehkki vähk on väga raske asi, on see minu jaoks suureks õnnistuseks olnud. See muutis mind inimesena igaveseks. See mõjutas mu elu sellisel moel, mida ma kirjeldadagi ei suuda.»

Shannen Doherty 4. märtsil / Vida Press

Doherty avalikustas vähidiagnoosi 2015. aastal ja ütles hiljem, et haigusega võitlemine innustas teda heategevusega tegelema.