Rasmus Rändvee: mul läks nii hästi kui võimalik!

«Vaatad endale peeglis otsa hommikul: oled 21-aastane, viis aastat tagasi mõtlesid, et saaks ainult kümne inimese ees esineda, saja inimese ees esineda...» ütles Rasmus, et sadade tuhandete ees esinemine tundus talle uskumatu.

«Ma olen väga võistlev inimene, aga ma ei tundnud üldse, et ma võiks jääda kurvaks. Mul oli nii hea olla! Vaatad enda vasakule käele ja seal on Koit Toome ja Laura, kes Eesti elavad legendid. Siis vaatad paremale käele - ja sa ei näe alguses, sest ta on hästi lühike - ja seal on Kerli Kõiv. Ma isegi ei hakka rääkima! Kerli on Eesti muusikas majakas, kes näitab, mida on üldse võimalik Ida-Euroopast eksportida ja mida on võimalik muusika kui rahvusvahelise keelega saavutada.»

«Mul läks nii hästi kui võimalik ja mul on tohutult hea meel ja ma olen tohutult tänulik teile kõigile!» lisas Rasmus.