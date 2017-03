Kõlakad paari pulmadest on ringi liikunud juba mõnda aega, kuid alles nüüd kinnitas 28-aastane lauljatar rõõmusõnumit.

Adele tutvustas Austraalias Brisbane'is oma lugu «Someone Like You», kui ta märkis, et nüüd on ta abielus.

«Ma üritasin meenutada, milline tunne oli selle suhte alguses, millest see laul inspireeritud on. Ükskõik, kui halb, kohutav ja kibe võib lahkuminek olla, maailma parim tunne on siiski see, kui sa esimest korda kellessegi armud,» seletas Adele.

«Ma olen sellest tundest sõltuvuses. Ilmselgelt ei saa ma nende tunnete suhtes midagi ette võtta, sest ma olen nüüd abielus. Ma olen leidnud järgmise inimese,» sõnas Adele.