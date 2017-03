«Kodutunne» läks appi kolme lapsega üksi jäänud Kiirale

Veel mõned aastad tagasi oli kolme lapse emal Kiiral kõik olemas – kodu, pereõnn ja kindlustunne. See kõik varises kokku kaks ja pool aastat tagasi, kui abikaasa Oleg vaid 34-aastaselt jalapealt suri. Naise sõnul ei pidanud ta Olegi kõrval kunagi millegi pärast muretsema - alati oli raha, et hädavajalikku osta, alati olid kõik majapidamistööd tehtud jne.

Oleg suri infarkti ja Kiira õpib siiani, kuidas ilma temata hakkama saada. Elu armastuse kaotamine viis naise depressiooni, millest ta on püüdnud oma kolme tubli lapse nimel välja rabeleda. Ka Kiira ise on vaid 30-aastasena läbi elanud infarkti, samuti vaevavad naist erinevad tervisehädad, sh kaasa sündinud südamepuudulikkus, diabeet ja astma. Kõige selle tõttu on ta invaliidsusgrupi peal, aga otsib palehigis tööd, et peret toita. Paraku pole Kohtla-Järvel töö leidmine sugugi lihtne.

«Kodutundele» läks selle pere lugu hinge ja nii leiti võimalus aidata perel elamine turvalisemaks ja kodusemaks muuta.

«Kodutunne» stardib uute lugudega Kanal 2s täna kell 20:30, kohe pärast komöödiasarja «Köök» uue hooaja algust.

