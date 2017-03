Kes on aasta uustulnuk ja aasta ansambel Patune pool?

Oli 2013.aasta kaunis päikesepaisteline suveõhtu kui ühel üritusel kohtusid Keila neiu Sünne ja Türi noormees Edvin. Peale Sünne poolt joristatud paari viisijuppi tekkis Edvinil soov luua bänd ja nii saigi omavahel kontakte jagatud. Vaid mõne aja möödudes kohtusidki nad stuudios, eesmärgiga salvestada esimene ühisprojekt, milleks oli Sünne kirjutatud laul «Pilgud». Kuna koostöö laabus ja huumor klappis, sündiski 1.novebmbril 2013 ansambel Patune pool.

Kuldne plaat 2017 muusikaauhindade üleandmine Kadrioru lossis / Mihkel Maripuu

Miks just selline nimi? Seda on meilt palju küsitud. Kuna oleme mõlemad teravama huumori armastajad siis nimi «Lilleke» või «Lummus», mida meile ka pakuti, lihtsalt ei sobinud meie temperamendiga kohe kuidagi. Midagi veidi patust oli vaja, midagi, mis tekitaks hetkega huvi. Patune Pool tundus just see õige. Päeval korralik, kuid õhtul...

Muusika on meile mõlemale mitte hobi vaid pigem elustiil. Ei lähe päevagi mööda kui Edvin arvutis midagi ei sepitseks või Sünne ühtki viisijuppi ei ümiseks. Seetõttu teemegi oma tööd suure armastusega ja jagame laval Teiega seda rõõmu. Meie jaoks on kõik meie esinemised erilised, ei tea, on see juhus või tõmbame me vaid ülimalt toredaid inimesi oma ümber. Iga kord tunneme, et oleme kui sõprade keskele sattunud ja me loodame, et see ei muutu iial. Oma muusikaga püüame panna jala tatsuma kõigil, seepärast leiabki meie repertuaarist nii vanu häid Eesti lugusid, 80-ndate läänehitte kui ka loomulikult iseenda poolt loodud laule. Veidi tänapäevasemalt vürtsitatud tantsupalad meelitavad jalga keerutama ja kaasa laulma ka kõige väsinumad pidulised.