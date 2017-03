Mis soost on kuulus animakass Garfield?

Paljudele meeldib Garfield, kuid möödunud nädalal leiti, et ta sugu tuleb teha kindlaks, on ta siis meessoost, naissoost või sootu, edastab Daily Mail.

Nüüdne skandaal Garfieldi ümber lahvatas kui kirjanik Virgil Texas taasavaldas 2014. aastal väljaande Mental Floss poolt Jim Davisega tehtud intervjuu, milles kassi loonu ütles, et Garfield ei ole isane ega emane, tal ei ole rahvust, ta ei ole vana ega noor.

Texas teatas sotsiaalmeedias, et sel kassil ei ole sugu ja nii see ongi.

Ka Wikipedia hakkas selle küsimuse vastu huvi tundma, paranduste ja muudatuste tegijate vahel lahvatas sõnasõda, et kuidas peaks Garfieldi ikkagi sooliselt tituleerima.

Animakassi lehekülg mõnda aega suletud ning «kassikaklusse» sekkus isegi USA Esindajatekoja liige, kes samuti üritas Wikipedias olevat muuta.

Osa Wikipedia toimetajaid teatas, et mitmel korral on sellele kassile viidatud kui meessoo esindajale, osa aga arvas, et sel kassil ei ole sugu määratud.

«Kui me suudame leida veel mingid allikad, mis viitavad selle kassi soole või sootusele lisaks Jim Davise poolt 2014. aastal öeldule, kuid seni ei ole neid allikaid leitud ja seega ei saa Garfieldile mingit sugu külge kleepida,» teatas kirjanik Texas.

Garfieldi «isa» Jim Davis sekkus soolisse vaidlusse ja teatas Washington Posti veebis, et Garfieldi on isane, tal on tüdruksõber Arlene ning ta 2014. aasta intervjuus öeldu võeti kontekstist välja.

«Mulle meeldib loomi joonistada, kuna ma ei pea määrama nende sugu, rassi, vanust ega päritolu. Sellisel juhul saab huumorit rakendada laiemalt,» teatas Davis.

Jim Davise vastus oli Virgil Texase jaoks piisav: «Sõbrad, me ei peaks Garfieldi soo määramist võtma kui kaotust».

Garfield on anima- ja koomiksitegelane, oranži karvaga laisk, paks ja küüniline kass, kes käitub inimlikult, oskab mõelda ja rääkida. Talle meeldib lasanje ja kohvi, ta armastab magada ning ta vihkab esmaspäevi ja enda liigutamist.

Garfieldile on hääle andnud näitlejad Scott Beach, Lorenzo Music, Franz Welker ja Bill Murray.