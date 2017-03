TFW/ Iris Janvieri kevad-suvise kollektsiooni täheks on särkpluuskleit

Kollektsiooni täheks on hooaja võtmetoode, klassikaline särkpluuskleit, kuid sellest on disainiprotsessis loodud erinevaid siluette ja vorme. Kleite on nii lühikesi ülalpool põlve lõppevaid kui ka moodsas midipikkuses variante.

Mõnusa ja muretu suvetunde loovad kollektsiooni valitud kvaliteetsed kehasõbralikud naturaalsed kangad. Pestud linane ja teksa, klassikaline triibuline särgikangas ning satiinine stretšiga puuvill - kõik need on esindatud IRIS JANVIER kevad/suvi 2017 mängulises kollektsioonis.

Hooaja moedetailide ning spetsiaalselt IRIS JANVIER jaoks disainitud mustri idee sai alguse juhuslikult mererannast leitud kaunist rohelist värvi merekapsast, mis inspireeris disainereid nii värvipaleti kui ka kelmikate volangide osas.

Kollektsiooni värvideks on erinevad rohelised, tumesinine ning murtud roosakaspruunid toonid. Nendes värvides loovad esemete omavahelised kombinatsioonid tervikliku ning silmapaistva kollektsiooni.

IRIS JANVIER on kodumaine moemaja, kus igas disainitud esemes põimuvad modernsus, funktsionaalsus ning suure hoolega läbi mõeldud detailid. Brändi filosoofiaks on luua stiilseid naisteriideid taskukohaste hindadega, mis oleksid ühtaegu klassikalised ja uuenduslikud. Vastandite omavahelise sümbioosi loomiseks sulatatakse traditsioonilised rõivaelemendid meisterlikult kokku uute tehnoloogiate ja luksuslike kangastega.

Väljaspool hooaega eksisteerivat disaini luuakse koostöös noorte moeloojate ja Kunstiakadeemia tudengitega, tuues sellega naistemoodi värskust, põnevust ja uusi seisukohti. Väga kaasaegne on ka IRIS JANVIER naiselikkuse tõlgendamine, mis väljendub päikeselises ja õrnas, kuid samas tugevalt geomeetrilises loomingus.

Tallinn Fashion Week toimub 15.-17. märtsil Hilton Tallinn Park hotellis, IRIS JANVIERi kollektsioon tuleb esitlusele neljapäeval, 16. märtsil kell 21.00.