TFW/ Triinu Pungitsa uus kollektsioon «Dun» ühendab looduse jõu ja kõrgmoe

Disainer Triinu Pungitsa sõnul on tema uue kollektsiooni eesmärk luua lugu, mis oleks looduse hüvanguks. «Ma saan palju energiat just looduselt ning seetõttu pühendan oma rõivakollektsiooni kasvamisele ja elule, mida me tajume, kogeme, puudutame ja armastame. Kõik, mis kasvab on elu - haruldane ja ilus. Just seda ma soovisingi oma kollektsiooniga edasi anda,» lisab disainer.

Triinu Pungitsale omaselt on ka uues kollektsioonis olulisel kohal kangastele loodud disainmuster, originaalne rõivadisain ning julge värvivalik. Kirglik punane, sügav mustjas-pruun ja pärlendav kahvatuvalge on inspireeritud kaamose jõuetust pealetungist ning sügise ja talve pikkadest pimedatest päevadest, ent samas ka uue elu algusest, milles on palju tahet, valgust ning rikkalikku energiat. Sügistalvises kollektsioonis on esindatud tooted alates trikoodest, kleitidest ja seelikutest kuni mantlite ja mütsideni. Kõik tooted on disainitud ja toodetud Eestis ning jõuavad müügile käesoleva aasta augustis.

Alates 2016. aasta algusest tegutseb disainer brändi TRIINU PUNGITS nime all. Brändi disainer Triinu Pungits on olnud tegev tekstiili- ja moevaldkonnas juba 13 aastat. Lisaks moedisainile on Triinu tekstiili õppejõuks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ning loonud kostüüme mitmetele teatrilavastustele. Triinu Pungitsa looming on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu sellistes väljaannetes nagu Vogue Italia, British Vogue ja Glamour. Samuti on Triinu jõudnud finalistide hulka mainekal disainerite konkurssil ITS (International Talent Support) ja poolfinalistide hulka Hyeres’i konkurssil. Kodumaiselt on Triinu Pungits tunnustatud Hõbenõelaga.

TFW 2017 Triinu Pungits / Promo

Tallinn Fashion Week toimub 15.-17. märtsil Hilton Tallinn Park hotellis, Triinu Pungitsa kollektsioon tuleb esitlusele reedel, 17. märtsil kell 21.00.