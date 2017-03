Vene parlamendisaadik nõuab homopropaganda tõttu «Beauty and the Beast» näitamise keelamist

Ühtse Venemaa pralamendisaadik Vitali Milonov kirjutas Venemaa kultuuriministrile Vladimir Medinskile kirja, et nimetatud filmis leidub homopropagandat, mille tõttu tuleb kaaluda, kas seda tohib näidata, kuid pigem tuleks see enne esilinastust juba keelata, edastab The Guardian.

Venemaal kehtib alates 2013. aastas seadus, mille kohaselt on alaealistele homopropaganda tegemine keelatud.

Venemaa inimõigusaktiviste ärritab see president Vladimir Putini allkirja kandev seadus, kuna nede arvates rikub see seksuaalvähemuste õigusi.

Venemaal dekriminaliseeriti homoseksuaalsus 1993. aastal, kuid propaganda tegemine on keelatud.

«Ühiskond ei saa vaikides alla neelata, kuidas nimetatud filmi levitajad lastele homopropagandat pähe määrivad, demonstreerides perversset seksuaalsuhet,» teatas Milonov.

Kultuuriminister Medinski sõnul kaalub ministeerium, mida see film sisaldab ja lähtub selle puhul vastavast seadusest.

Režissöör Bill Condoni teatel on uues muusikalis Disney stuudio esimene homotegelane ja armastusstseen.

Kaader filmist «Beauty and the Beast» / Disney/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Filmi peategelased on Kaunitar ja Koletis, kuid jookseb veel kõrvategelaste liin, mis sisaldab homosuhet.

Kaader filmist «Beauty and the Beast» / Disney/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

«Beauty and the Beast» jõuab Venemaal kinodesse sealsete koolide kevadvaheajal ja Milonovi sõnul on ta saanud murelikelt vanematelt kirju, et kas lastele selline film ikka sobib.

«Minu arvates peab riik tagama lastele õnneliku lapsepõlve, kaitsma neid maailma räpasuse eest ning takistama lastel tegelemast neid kahjustavaga. Nüüdsel juhtumil tuleb takistada lastel ja noortel kahjulikuga kokku puutumist,» sõnas Milonov.

Rahvasaadik Milonov oli üks neist, kes käivitas homopropagandat keelava seaduse.

«Beauty and the Beast» filmis näeb Emma Watsonit, Ewan McGregorit, Gugu Mbhata-Rawd, Kevin Kline’i ja Stanley Tuccit.

Kaader filmist «Beauty and the Beast» / Disney/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Venemaa kinodesse jõuab see film 16. märtsil.