Vikerraadio muusikajuht: "Verona" jääb puudu omanäolisusest

Otsuse sõnul tasub ära oodata, milline saab olema lõppvõistluse lugude väljanägemine ja kõla: "Sõltub, kuhu ta satub, kas ta paistab välja, kas see on omanäoline, sest ma olen pannud tähele, et võistlusel kipub kõrge koha saavutama see, mis on teistmoodi, uus ja huvitav. Ma võib-olla natuke kardan, et see ehk lugu väga uus ja huvitav ei ole, aga mine tea," vahendab portaal Menu.

Eesti Laul 2017 järelpidu / Viktor Burkivski

Otsuse sõnul sõidab lugu vanadel radadel natukene uuema soundiga, mis ei ole alati halb. "Ühelt poolt sa tood kuulajateni hea nostalgialaksu, aga paned sinna midagi uut juurde ja siis ta kõnetab justkui mõlemat poolt," lisas mees.