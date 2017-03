Uus Eesti lühimängufilm “Temp” otsib noori osalisi

Kui tunned kedagi, kes tunneks kedagi, kes sobiks kehastama karismaatilisi noortegrupi liikmeid, võib sellest teada anda aadresil: heli@kuukulgur.ee. Potensiaalsetel filmistaaridel tuleks saata enda lühitutvustus, värsked pildid ning kontaktandmed. E-maili pealkirjaks märkida: CASTING TEMP. Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust märtsikuu keskel.

Temp on lühimängufilm, mille taotluseks on tekitada diskussiooni grupidünaamikatest, konformismist ja teismeas välja kujunevatest rollimudelitest. Film räägib loo väikelinna noortekambas juhtunud ebaõnnestunud naljast, mis kasvab edasi millekski ohtlikuks. On pinget, on keelatud armastust ja on salapära.

Filmi režissöörid on Rain Tolk (“Jan Uuspõld läheb Tartusse”, “Umbkotid”) ning Tallinnas elav rootslane Gustaf Boman Bränngård, kes on ka stsenaariumi autor. Produtsent on Alvar Reinumägi, tootja Kuukulgur Film.

Filmi tootmist toetab Eesti Filmi Instituut.

Vaata treilerit!

Temp - short film trailer from Kuukulgur Film on Vimeo.