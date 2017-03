Kalle Sepp annab esimesed soolokontserdid oma uue ansambliga

Telesaatega “Su nägu kõlab tuttavalt” eestlastele tuntuks saanud laulja Kalle Sepp astub esmakordselt publiku ette oma uue ansambliga Locomotiiv. Esimesed eksklusiivsed kontserdid toimuvad märtsis ja aprillis erinevates kontserdipaikades üle Eesti.

Ansambli koosseisu kuuluvad tuntud muusikud Viljar Norman, Ken Koemets, Priit Jääger ja Mikk Tammepõld kes on ka enamus laulude autoriks. Esitusele tulevad uued laulud Kalle sügisel ilmuvalt esimeselt sooloplaadilt ja ka mitmed tuntud palad Eesti levimuusikapärandist.

Kalle sõnul võib ansamli muusikas leida nii funk-, rock- ja popmuusika kõlavärve. Tallinna ja Tartu kontserditel on külalisesinejaks viimase Noortebändi konkursiga tuule tiibadesse saanud Lepatriinu. Viljandis ja Kuressaares astub külalisena lavale Adeele Sepp. Kalle Sepal ja tema ansamblil on ilmunud kaks singlit: “Viirastus” ja “Luban, et homme”.

Kontserdid toimuvad:

08.03.17 Tallinnas Von Krahli teatri baaris (Soojendab Lepatriinu)

16.03.17 Tartus Genialistide klubis (Soojendab Lepatriinu)

07.04.17 Viljandis Pärimusmuusika aidas (Külalisesineja Adeele Sepp)

29.04.17 Kuressaare kuursaalis (Külalisesineja Adeele Sepp)

Piletid piletilevist ja kohapealt 10 eurot.