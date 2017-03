Enne kui Ott ning tema elukaaslane Gajane suundusid lava taha ettevalmistusi tegema, istusid nad maha Elu24 peatoimetaja Anu Saagimiga ning vestlesid Eesti Laulust, muusikast ja tänapäeva noortest. Ott tunnistas, et kui tema esimest korda Beyond Beyond poisse kuulis, ei uskunud ta, et tegemist võiks olla Eesti muusikutega. Samuti paljastasid Ott ning Gajane oma selleaastased Eesti Laulu lemmikud ja nendeks osutusid esimesel kohal platseerunud Laura ja Koit ning teise koha saavutanud Kerli.

Lähemalt kuuled vestlust Oti ja Gajanega videost!