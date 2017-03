Tele-esilinastus: Kanal 2 näitab õhtul kodumaist menufilmi «Päevad, mis ajasid segadusse»

Üle 60 000 inimese kinodesse toonud hoogne menufilm viib pöörastesse 90ndatesse – osside, kiirete kurvide ja kõikide võimaluste ajastusse.

Režisöör Triin Ruumeti debüütmängufilm «Päevad, mis ajasid segadusse» elustab 90ndate teise poole jälgides peategelase Allari (Hendrik Toompere jr) kulgemist ühelt peolt teise. Tempo on laes ja sündmused segased, värvikatest tegelastest rääkimata. See on nostalgiline kokteil nooruse uljusest ja ajastule iseloomulikust jaburusest, mille saab kokku võtta märksõnadega «nali läbi pisarate».

Hendrik Toompere jr kõrval teeb filmis kaasa suur hulk Eesti tippnäitlejaid ja meelelahutajaid, teiste seas Juhan Ulfsak, Juss Haasma, Taavi Eelmaa, Klaudia Tiitsmaa, Liina Vahtrik, Merle Palmiste, Onu Bella, Merlyn Uusküla jpt.

Täna televaatajate ette jõudev «Päevad, mis ajasid segadusse» on tähelepanu pälvinud ka välismaal.

Mainekal Karlovy Vary filmifestivalil žürii preemiaga pärjatud mängufilm on suurfavoriidiks ka järgmisel pühapäeval toimuval Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel. «Päevad, mis ajasid segadusse» on nomineeritud kaheksale auhinnale, sh parima mängufilmi, meesnäitleja (Hendrik Toompere jr), režissööri (Triin Ruumet), operaatori (Sten-Johan Lill), stsenaristi (Triin Ruumet/Greta Varts), helirežisööri (Matis Rei), filmikunstniku (Matis Mäesalu) ja montaažirežissööri (Hendrik Mägar) kategoorias.

«Päevad, mis ajasid segadusse» tele-esilinastub Kanal 2 ekraanil täna kell 19.35, kohe pärast uudistesaadet «Reporter +».

Vaata treilerit: