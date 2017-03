Telia selgitab, miks ei saanud osa fänne Eesti Laulu finaalis Kerli poolt hääletada

«Eesti Laulu finaalis oli Kerli telefoniliin maas oma kümme minutit! Kus on õiglus? «Verona» võitis ebaausalt,» leidis üks Postimehe lugeja, kelle sõnul ei olnud võimalik ka sõnumeid saata. Neid, kes Kerli laulu «Spirit Animal» poolt otsustavas hääletusvoorus hääletada ei saanud, on teisigi.

Eesti Laulu meeskond asus täna uurima, kas tegu võis olla mingisuguse rikkega. IT- ja telekommunikatsiooniettevõte Telia aga kinnitas, et telefonihääletusel rikkeid ei olnud.

Telia võrguteenuste talituse juht Toomas Sau selgitas, et kui hääletajad said helistamisel kinnise signaali, siis oli see tingitud mastide/tugijaamade tehnilistest piirangutest.

«Igal mastil on n-ö teatud hulk kõnekanaleid ja kui kõik kanalid on hõivatud, siis kuuleb helistaja vastuseks kinnist tooni, kõnekanalid ummistuvad. See juhtub siis, kui väga lühikesel hääletusperioodil tehakse väga palju kõnesid,» rääkis Sau.

Eesti Laulu kommunikatsioonijuht Laura Kõrvits lisas, et nende poole on sama küsimusega pöördutud ka varasematel aastatel. «Lihtsalt korraga tuleb liiga palju kõnesid sisse ja liinid on ülekoormatud. Tavaliselt see puudutabki neid artiste, kes jäävad teisele kohale. See on paratamatu,» rääkis ta.

Kõrvitsa sõnul näitavad numbrid, et Laura ja Koit Toome said tegelikult juba esimeses hääletusvoorus ülekaalukalt hääli ja nende laul «Verona» oli juba siis publiku lemmik.