Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja kommentaar jõhkrale peksmisele: kuna oli sooritatud ka lask, saime kõrgema prioriteediga väljakutse

Prooviabielu-Liisa sai laupäeva ööl vastu pühapäeva Tallinnas jõhkralt peksa

"Täna öösel sai politsei väljakutse Tammsaare teel asuvasse bensiinijaama, kus oli toimunud kaklus," kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava.

"Kuna Häirekeskusesse laekus info, et sooritatud on ka lask, said politseinikud kõrgema prioriteediga väljakutse. Kella 3.50 ajal sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid eest turvatöötajad, kes osustasid 54-aastasele mehele, kes oli väidetavalt sooritanud lasu õhku."

"Kontrollimisel selgus, et tegu oli taksojuhiga. Esialgsetel andmetel oli ta sõidutanud kliendi, 25-aastase naisterahva, Tammsaare tee Statoili. Kui ta oli kliendi kohale toonud, märkas mees, et naisele tulid kallale 30-aastane ja 44-aastane naisterahvas. Kui taksojuht läks kaklust lahutama, ründas teda naisterahvastele tuttav 37-aastane mees, kes lõi taksojuhti. Selle peale jooksis mees oma sõiduki juurde ja võttis välja gaasipadrunitega relva ning tegi kaks hoiatuslasku õhku."

"Sündmuskohale saabunud politseinikud viisid kõik osapooled politseijaoskonda, kus viidi läbi esmased menetlustoimingud ning võeti osapooltelt ütlused. Kuna kõik sündmuse juures olnud inimesed (v.a. taksojuht, kes oli kaine) olid alkoholijoobes, ei olnud võimalik välja selgitada tüli tekkepõhjust ning sedagi, kes keda esimesena ründas. Seetõttu vabastati kõik osapooled peale ülekuulamist ning ütluste võtmist."

"Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel. Juhtunu kõik asjaolud on selgitamisel ning kontrollimisel," kinnitab Marie Aava, pressiesindaja Politsei- ja Piirivalveametist.