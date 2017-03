Triin Tulev pahandab Eesti Laulu vaheklippide peale: kas meie naljad peavadki olema nii labased ja läbimõtlematud?

Triin Tulev kirjutab Facebookis, et ei saa mitte vaiki olla: "Palun öelge, kas meie naljad peavadki olema nii labased ja läbimõtlematud? Kas saadakse aru, et kell on veel varajane ja lapsed vaatavad ka Eesti Laulu? Pered vaatavad. Vanaemad vaatavad. Rasedad naised vaatavad. Aga ekraanil jooksevad verised rusikad, klienditeenindajat tulirelvaga ähvardav idioot ja naisi peksvad matsid," leiab naine, et sellise ekraaniaja puhul on reegel, et tuleb eetrisse lasta ka hoiatus: "Lastele ja tundlikele inimestele vaatamine mittesoovitav!"

"Märkimisväärselt nüri oli see "jahimeeste" reklaam. 1) ära võta sõna, kui sa ei tea, millest räägid. 2) Sõnum "Kill everyone!" otse, suurelt ja värviliselt ekraanil, samas kui Eestis liigub laste seas reaalne tapmismäng, kus tehakse enesetapp või ähvardatakse tappa, kui ei tee. Jube!" pahandab staar, et mõistus tõesõna pole enda teha.

"Ja andke andeks, et isiklikult võtan, aga te teate väga hästi, et perevägivalla vastane liikumine Eestis on mu südameasi. Sellise probleemi üle, mis puudutab verise rusikaga meie väikses Eestis iga aasta 50 000 naise elu nalja teha on lihtsat idiootne. Ja sellest polnud veel vähe - lisaks peeti vajalikuks teha nalja meie presidendi üle, kuna tema samuti teemat oluliseks peab? Kutid, kas teil ei tulnud komplektiga ajusid kaasa või?" küsib Tulev.

"Ma mõtlen, et kui teie "naljad" tulevad sellest, et teil on nii suur vajadus massile meeldida, siis võibolla peaksite natukeseks nö "õhku haihtuma" ja järele mõtlema? Ehk tuleks kasuks? Sest õhuta ei saa meist keegi. Saagegi selleks maaõhuks, mille üle mingi kummalise nalja viskasite. Ei vabanda otsekohesuse pärast. Tõesti ei vabanda," leiab staar, et naljade tegijad peaksid televaatajate ja saalisolijate ees vabandama.

"Üldse ei imestaks, kui järgmine aasta panevad Eesti lipu põlema. Ja siis kiidavad oma "nalja" takka. Sest kui iseennast ei kiida, siis kes ikka kiidab, eks."

Lauljad aga on naise meelest kõik eranditult ülitublid: "Ausalt!"

Kuidas meeldisid vaheklipid Sinule, hea lugeja?