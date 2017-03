Kristina Viirpalu Pariisi moenädalast: lavale läheme igal juhul

Täna õhtul peaks Viirpalu rõivakollektsioon jõudma Pariisi moenädala lavale. Pagas koos rõivastega läks kaduma lennureisil. Viirpalu ja tema assistent sõitsid Nordica lennukiga neljapäeva hommikul Tallinnast Amsterdami. Seal pidid nad ümber istuma, et alustada lennufirmaga KLM reisi Pariisi.

«Nordica on enda poolt kõik teinud, mida üldse teha sai. Nüüd on asi Pariisi-poolses asjaajamises, mida nad suudavad ära teha. See on kõik paras bürokraatia, neid ei huvita, kelle kohver esimesena läheb,» möönis Viirpalu.

«Meil tuli ka alternatiivne kollektsioon kohale. Lavale läheme igal juhul,» lisas ta. «Ilmselt ei peaks enam kõige hullem olema, nüüd on juba päris hea stsenaarium.»

Viirpalu sõnul ongi suurim häda selles, et meil on väga vähe otselende, muidu oleks taoliste apsakate tõenäosus väiksem.