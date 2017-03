Kristina Viirpalu 100 000 eurone rõivakollektsioon läks lennureisil kaduma

Kristina Viirpalu

«Meil on homme Pariisi moenädala raames väga tähtis show ja meil ei ole kollektsiooni. Me tulime kaks päeva varem kohale, et olla kindel, et kõik jõuab valmis. See ei saa ju ometi loogiline olla,» rääkis Viirpalu, kes oli juhtunust niivõrd häiritud, et andis telefonitoru oma assistendile Eva-Liis Lindenburgile.

Laupäeva õhtul peaks Viirpalu rõivakollektsioon jõudma Pariisi moenädala lavale. «See on meie jaoks väga suur asi seal esineda, oleme seda kuid oodanud ja see on meie jaoks väga oluline,» ütles Lindenburg.

Enam kui 100 000 eurot maksev rõivakollektsioon on tema sõnul Kristina Viirpalu ainulaadne ja ekslusiivne töö. «See on kuude pikkune töö. Kui me seda täna õhtul või homme hommikul ei saa, siis on väga hapud lood. Me praegu mõtleme, kuidas sellest olukorrast välja tulla.» Kuigi kollektsioon on kindlustatud, ei kata see kollektsiooni kadumisel kogu summat.

«Seal on pulmakleidid, mis on käsitsi kootud. Seal on väga mahukate tikanditega body’d ja kleidid. Kõik on käsitsi tehtud, pärl pärli haaval. See on pikk ja ajamahukas töö,» kirjeldas assistent kollektsiooni.

Pagas koos rõivastega läks kaduma lennureisil. Viirpalu ja tema assistent sõitsid Nordica lennukiga neljapäeva hommikul Tallinnast Amsterdami. Seal pidid nad ümber istuma, et alustada lennufirmaga KLM reisi Pariisi.

«Kui me Pariisi kohale jõudsime, polnud pagasit kuskil. Praeguseks on sellest juba 24 tundi möödas. Pagas ei ole lihtsalt lennukist maha jäänud, vaid reaalselt kadunud,» pakkus Lindenburg.

Ta rõhutas, et nad tulid Pariisi lausa kaks päeva varem kohale, et selliseid võimalikke probleeme vältida. Praegune seis on nende sõnul aga õudusunenägu.

Nad on vaid päev enne tähtsat ülesastumist võtnud ühendust nii lennufirmade kui ka lennujaamadega. «Nad ei ole suutnud meie pagasit üles leida. Nad ütlevad, et nad ei tea, mis on juhtunud. Näiteks Nordica ütles, et Eestist läks pagas kaasa ja nad on lubavad asja uurida.»

Mida kavatsevad Viirpalu ja tema assistent nüüd edasi teha? «Andsime moenädala korraldajatele teada, et meil on selline väga halb asi juhtunud ja nemad on samuti praegu äraootavad. Eks ole paista,» selgitas Lindenburg.

Siiski on tekkinud neil alternatiivne plaan, kuidas laupäeva õhtul saaksid modellid siiski Viirpalu rõivakollektsiooni kanda. Üks võimalus on tuua Eestist kaduma läinud kollektsioonile sarnaseid rõivad.

«Õnneks on tekkinud meil praegu üks fänn, kes pidi meie show’d vaatama tulema ja saab meile Eestist teised riided tuua. See on nüüd meeletu organiseerimineja me peame kogu ürituse ümber planeerima, et kes mida kannab ja missugused on etteasted,» rääkis Lindenburg reede õhtul lootusrikkalt.

Nordica: meile teadaolevalt on pagas jõudnud Pariisi lennujaama

Lennufirma Nordica kommunikatsioonijuht Piret Sauter ütles, et neile teadaolevalt on Viirpalu rõivakollektsioon jõudnud Pariisi lennujaama – üks kohver kell 13.50 ja kaks kohvrit täna hommikul kell 10.50.

Ta lisas, et Nordica järelepäringu põhjal on rõivakollektsiooni pagas on Tallinnast teele läinud. «Tõenäoliselt võib väita, et segadus pagasiga tekkis Amsterdamis.»

Nordica võimalused pagasit otsida on piiratud, kuna pagasi otsimise eest vastutab sihtpunkti lennujaam, antud juhul Pariis ja sinna lennanud lennufirma KLM-i esindaja Priisis, märkis Sauter.

«Kristiina Viirpalu meeskonnale püüame Nordica poolt anda maksimaalset abi, et neid pagasiotsingutes suunata. Oleme omalt poolt ka viimase Nordicale teadaoleva info kohvrite liikumisest neile edastanud,» rääkis ta.