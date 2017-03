Miss Reval 2017 Karina Prants on pärit Võrust ja õpib hetkel Maaülikoolis.

Kaunitar tegeleb fitnessiga, talle meeldib tantsida ning tema lemmiktoit on mango ja motoks "Ava ennast maailmale ja ole rõõmsam"! Neiu arvab, et meie inimesed on liialt mornid ja tõsised.

Esimese printsessi tiitli pälvinud Valeria Zemerkina õpib humanitaargümnaasiumis ja soovib saada tulevikus hambaarstiks.

Valeria peamine sõnum on, et inimesed õpiksid ja täiendaksid end.

Teine printsess Ingrid Usar on Tartu tüdruk, kuid praegu õpib ta Tallinnas sisekaitseakadeemias.

Võistluse finaalis osales kaheksa neidu: Karina, Valeria, Cassandra, Vladislava, Aleksandra, Ingrid, Tatsiana ja Rebeca.

Miss Reval 2017 on 19-aastane Karina Prants

Miss Reval 2017 žüriisse kuulusid tänavune Miss Helsingi Sephora Ikalaba, Miss Estonia 1989 Cathy Tullkvist, ajakirjanik Andres Raid, laulja-näitleja Kristjan Kasearu, kulturist Ott Kiivikas, moekunstnik Gerli A. Chantelle ja Õhtulehe veebiturundusjuht Sten-Erik Unt.