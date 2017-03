Inim-Barbie astus Prooviabielu-Heleni kaitseks välja

Internet kihab ja pole ilmselt inimest, kes ei teaks abielusaates osalevat Liisat, Helenit ja Kalvi-Kallet.

Kui keegi tunneb aga Anne kommentaariumis huvi, kes see Helen on, siis vastab ta kindlalt, et noor tark neiu, keda internetis ühe telesaate pärast alatult noritakse.

Anne vaidleb oma fännidega tulihingeliselt, kaitstes Helenit.

„Aga paljast taguotsa demonstreerides ta paraku tervele Eestile. See ei jäta ka väga arukat muljet,“ kirjutab üks.

Ent Anne tulistab vastu: „Tuleb ette, et telesaadete vahel ja isegi tänaval on pesus naised ja/või mehed eksponeeritud. Mind see ei häiri!“ Lisades, et ka palja pepuga võib tark olla.

Kommentaaride laviin aga jätkub. „Tahaks ainult nõu anda Helenile, et järgmiseks saateks võiks vähemalt siis seksika pesu selga panna ja sokid ära võtta, siis vaataks ja ilastaks, mitte ei muigaks kerge nukrusega.“

Keegi ütleb aga otse ja omadega, et mõttetu on astuda välja inimese kaitseks, kes endast vabatahtlikult sellise mulje jätab. „Kui ta tegelikult ei ole selline, siis minu silmis on ta veel rumalam ennast sellisena sellise skripti pähe mängida!“

Mis arvad sina, kas Prooviabielu-Helenist on saates kokku lõigatud selline natuke rumalavõitu blondiin või tunned teda isiklikult ja kinnitad, et pole tal häda midagi ja tegemist on alatu montaažiga?