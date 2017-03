FOTO: Vaata, kus püüab esimesi kevadisi päikesekiiri Maire Aunaste!

„Zürichi ooperimaja ees on tohutu suur plats, kus talvel peetavat jõululaata, aga alates varakevadest on platsil kahekaupa ketiga kokku seotud toolid selleks, et inimesed saaksid teha kõige tähtsamat: istuda päikesepaistel!“ kirjutab riigikogulane Maire Aunaste oma Facebooki lehel.