Appi! Korvpalliäss Martin Müürsepp laguneb koost!

Ärimees Sten-Erik Jantson tõi taas Eestisse show-korvpalli meeskonna ja kutsus nendega kohtuma ka oma hea sõbra, meie oma NBA kuulsuse, Martin Müürsepa. Ometi polnud kohtumine nii roosiline ja koos palli toksida mehed ei saanud. Nimelt tuli korvpalliäss kohale karkudel.

"Kas legend hakkab koost lagunema?" tundis räppar CoolD muret, kes postitas samasisulise küsimuse Facebookis pildi kommentaaridesse.

Õnneks asi nii hull siiski pole, sest korvpallilegend tunnistas, et tegemist on vana vigastusega. „Mõningad kruvid logisevad,“ rahustas ta uudishimulikke. Müürsepp lisas ka, et enam ta pealtpanekuid ei tee ning on nüüd kaheks-kolmeks kuuks rivist väljas.

Soovime kogu Elu24 toimetuse poolt Martinile kiiret paranemist!