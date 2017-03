Galerii: Tallinna Kaubamajas avati Lilli Jahilo eksklusiivse kollektsiooniga pop-up-pood

„Meil on taas kord väga hea meel võõrustada Kaubamajas üht äärmiselt andekat ning rahvusvaheliselt tuntud Eesti disainerit,“ rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor Britta Ratas. „Lilli Jahilo looming on varem paistnud silma äärmise naiselikkuse ja õrnusega, selle kollektsiooni puhul näitab disainer täiesti uut külge. On suur au, et ta otsustas seda kollektsiooni esmakordselt näidata just Kaubamajas,“ lisas Ratas.

„Mul on väga hea meel esitleda oma viimast erikollektsiooni Eesti legendaarseimas kaubamajas,“ avaldas Lilli Jahilo. „Koostööst Volvoga alguse saanud kollektsioonis on kesksel kohal efektsed ja värviküllased autorimustrid. Soovin luua maailma juurde rohkem positiivseid emotsioone ja loodan, et koostöös Kaubamajaga jõuame seda viia ka laiema publikuni,“ selgitas disainer kollektsiooni tagamaid.

