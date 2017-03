Elu Pidu! Privé ja KRIIM tähistavad märtsikuu algust koos võimsa naisarmeega!

This time It's not the Ice Kriim, it’s the Hot Kriim, sest laval ja baarides on ainult naised! DJ puldis hoolitsevad muusika eest La Sessica, Girti Suun ja M3rili.

Privé lava vallutab pööraselt vinge naisräppar TIIU, kellele lisavad vürtsi Fierce Dance Go-Go tantsijad.

Möödunud sügisel uues kuues uksed avanud, pika ja väärika ajalooga Club Privé on maineka Inglismaa ajakirja, DJ Mag küsitluses jõudnud maailma 100 parima klubi edetabelis 23. kohale ning pälvinud mitmeid disainiauhindu.

Oma 14 tegevusaasta jooksul on mängitud kokku 20 000 tundi kvaliteetset klubimuusikat, külastajate rõõmuks on kohale toodud enam kui 4000 erinevat artisti nii Eestist kui ka välismaalt, nende hulgas Josh Wink, Netsky, Joey Negro, DJ Premier, LTJ Bukem, London Elektricity, Sugar Hill Gang, Kenny Dope, Todd Terry, Derrick May, Juan Atkins, Fabio, Grooverider.