Video: valge- ja tumedanahaline poiss on lahutamatud sõbrad

Viieaastaste poiste sõprus sai ilmsiks, kui valge poisi ema Lydia Rosebush postitas Facebooki loo, kuidas ta poeg Jax tahtis samasugust soengut nagu on ta tumedal sõbral Reddyl, edastab The Telegraph.

Poisid arvasid, et kui neil on täpselt ühesugune soeng, siis ei saa õpetaja aru, kes on kes.

Kentucky telekanal WAVE-TV jälgis Jaxi juuksuriskäiku ning poiste suurt rõõmu ja kallistusi, et neil sama soeng on.

Reddy arvates võib tema nüüd Jax olla ja Jax saab tema olla.

Reddy isa Kevin Weldoni sõnul ei ole lastel eelarvamusi ja nende sõprus on südamlik, olles paljudele eeskujuks.

«Lapsed on siirad ja avatud, nad ei vaata kellegi nahavärvi ega poliitilis vaateid. Kui ma saaksin, siis läheksin kasvõi korraks lapsepõlve tagasi,» lausus isa.

Reddy ja ta vanem vend Enock sündisid Aafrikas. Poisid olid kahe- ja nelja-aastane kui nad adopteeris Louisville’i pastor Kevin Weldon ja ta naine Debbie Weldon. Weldonid on heledanahalised.

«Minu pojad ei ole välimuselt sellised nagu mina, kuid nad on minu pojad ja me oleme perekond. Meil on sama perekonnanimi ja me armastame üksteist. Kunagi, kui mind enam ei ole, kannavad nad minu nime edasi,» lausus isa.