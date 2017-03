Video: ufoküttide teatel liigub Vaikse ookeani põhjas tulnukate laev

Tulnukaotsijate sõnul on inimkonnal merepõhjas veel palju uurida, kuid selles vallas võisid maavälised meist ette jõuda, edastab Daily Mail.

Ebatavaline objekt, mis vandenõuteoreetikue arvates on mingite olendite juhitav ja kontrollitav, asub üsna California ranniku lähedal, olles umbes 900 meetri sügavusel. Oletatakse, et Vaikse ookeani põhjas võib seega olla ka tulnukate baas.

SecureTeam10 esindaja Tyleri teatel leiab Google Maps kaartidelt selle objekti koordinaatidel 4.250044 ja28.712918.

Tyler lisas, et kui tegemist oleks loodusliku objektiga, näiteks suure kiviga, siis oleks selle teekond sirge, kuid nimetatud objekt liigub siksakiliselt.

«See objekt liigub kummaliselt ja on neid, kes arvavad, et tegemist on merepõhja kaardistava sonari jälgedega, siis minu arvates see nii ei ole. Need on tundmatu objekti poolt tekitatud jäljed, just nagu liiguks seal suur masin,» teatas SecureTeam10 esindaja.

Tyler esitas Youtube’is küsimuse, et kas keegi oskab merepõhjas olevat müsteeriumit selgitada.

«Meie ookeanite põhi on 90 protsendi ulatuses kaardistamata ja uurimata ning selle tõttu on loogiline, et ookeanipõhjas saavad tulnukad segamatult tegutseda,» teatas Tyler.

Möödunud aasta juunis teatas ufokütt Scott Waring, et Vaikses ookeanis Mehhiko rannikust läänes, asub suur veealune püramiid. Argentiinlasest vendenõuteoreetiku Marcelo Igazusta teatel oli ta esimene, kes märkas koordinaatidel 12 ° 8'1.49 'N ja 119 ° 35'26.39' W ebatavalisust.

Skeptikute arvates on Google Mapsist saanud ufoküttide «mängukann», kuna kaartidel ja fotodel nähtakse seda, mida tahetakse näha.