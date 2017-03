Pildid: Tom Hanks kinkis Valge Maja pressiruumile uue kohvimasina

Reutersi korrespondent Steve Holland, kes kajastab Valge Majaga seonduvat,tänas staari Twitteris, edastab foxnews.com.

«Thankx to @tomhanks for the new coffee machine for the schlubs in the WH press room» (Suur tänu Tom Hanksile uue kohvimasina eest Valge Maja pressiruumis),» oli teates. Juures oli ka kohvimasina foto.

Valge Maja pressiruumi uus kohvimasin / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Valge Maja pressiruumi uus kohvimasin ja Tom Hanksi sõnum / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Hollandi teatel oli kingituse juures ka Hanksi sõnum, milles ta avaldab ajakirjanikele nende raske, lausa militaaroskusi nõudva töö tegemisel toetust.

Tom Hanksi sõnum ajakirjanikele / Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Hanks oli kogu presidendivalimiste kampaania aja ja on olnud ka hiljem tulihingeline Donald Trumpi vastane ja kriitik.

Tom Hanks / PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA/Scanpix

«To the White House Press Corps.Keep up the good fit for Truth, Justice and the American Way. Especially for the Truth part» (Valge Maja ajakirjanikele. Jätkake tõe, õiguse ja Ameerika tee vaimus. Eriti aga seiske õiguse eest). All on Hanksi nimi ja allkiri.

Tom Hanksi sõnum ajakirjanikele / KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Hanksi sõnumil on näha pilti, millel on kujutatud Teise maailmasõja USA sõdureid vihmas ning tekst oleks nagu kirjutatud vana kirjutusmasinaga.

Valge Maja ja meedia suhted on alates Trumpi presidendiks saamisest olnud noateral, sest Trumpi arvates väänavad ajakirjanikud tema sõnu nagu tahavad ja levitavad valesid.

Möödunud nädalal teatas CNN, et Valge Maja pressijuht Sean Spicer keelas CNNi, Los Angles Timesi, New York Timesi, Politico ja Buzzfeedi ajakirjanikel televisoonis mitte üle kantud pressikonverentsil osalemise.