Trump on 2017. aasta Nobeli rauhauhinna kandidaat?

Nobeli preemiate lõplikud nominendid on 50 aastat saladus olnud, kuid kandidaatide esitajad tohivad avalikustada, keda nad esitasid, edastab The Local.

Arvatakse, et 2017. aastal esitatud kandidaatide seas on Süüria kuulus abiorganisatsioon Valged Kiivrid, Saudi Araabia vangistatud blogija Raif Badawi ja Venemaal elav ameeriklasest salainfolekitaja Edward Snowden.

Süüria Valged Kiivrid / OMAR HAJ KADOUR/AFP/Scanpix

Edward Snowden / © Marcos Brindicci / Reuters/REUTERS/Scanpix

Kuid kandidaatide seas võib olla ka USA president Donald Trump, keda peetakse juhiks, kes saavutab rahu läbi äärmusideoloogia.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

The American Civil Liberties Union (ACLU) sõnul on Trump presidendiametis näidanud, et ta ei ole mitmel teemal kompetentne, ta on lõhkunud toimivaid struktuure ja suhtub mitmetesse gruppidesse halvustavalt.

Norra parlamendisaadik käis Nobeli rahupreemia kandidaadina välja ka paavst Franciscuse, kuna ta on üks väheseid, kes soovitab USA president Trump rahule jätta.

Paavst Franciscus / Andrew Medichini/AP/Scanpix

Kandidaatidena olevat välja pakutud ka Venemaa president Vladimir Putin ja endine Prantsuse president Jacques Chirac.

Nobeli instituudi teatel on sellel aastal välja pakutud kandidaatide seas 215 isikut ja 103 organisatsiooni. Pakutud kandidaatide arv on Nobeli rahupreemia, mida on antud alates 1901. aastast, suuruselt teine. 2016. aastal pakuti välja 376 nime.

Nobeli komitee, kelle juht Kaci Kullman Five suri 19. veebruaril rinnavähki, peaks rahupreemia laureaadi valima 6. oktoobril.

Möödunud aastal läks rahupreemia Colombia presidendile Juan Manuel Santosele, kes preemia andjate sõnul tõi rahu oma riiki, kus kestis pool sajandit sõjaline konflikt.

Nobeli auhinna asutasid rootslasest keemiku ja töösturi Alfred Nobeli testamenditäitjad, igal aastal antakse välja füüsika-, keemia-, füsioloogia ja meditsiini, kirjandus- ja rahuauhind.

Nobeli auhinna saajad määravad Rootsi teaduste akadeemia, medistiiniinstituut, Rootsi akadeemia ja Norra parlamendi Nobeli komitee.

Nobeli surma-aastapäeva, 10. detsembril annab Rootsi kuningas Stockholmis kätte füüsika-, keemia-, meditsiini- ja kirjandusauhinna, mis koosneb nobeli bareljeefiga kuldmedalist, diplomist ja rahatšekist. Norra kuningas annab samal päeval Oslos kätte rahupreemia.