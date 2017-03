«Eesti laul» – Lego klotsidest tehtud päris asi

«Põhiline õppetund eelmisest korrast oli see, et kui 5000 inimest on ühes ruumis koos, siis see on tohutu energia – me arvasime, et see on seal, aga me ei uskunud, et see on nii võimas,» rääkis Normet, lisades, et just see teebki saate huvitavaks ja loob atmosfääri. Normeti sõnul on tähtis, et inimesed kohapeal läheksid laval toimuvaga kaasa, mitte ei istuks lösakil oma toolis: «See kõik toidab artisti. Sellepärast see saade nii laetud ongi.»

Kuigi Eesti on üks kõige väiksemaid Eurovisioonil osalevaid riike, on meie eelvoor Rootsi ja Norra järel suuruselt kolmas. «Uhke tunne, et inimesed tulevad sellega kaasa,» rõõmustas Normet, et «Eesti laulu» finaalis on sel aastal Eesti muusikute koorekiht. «Vabariigi parimad on kohal ning selle juures on kõik nagu üks pere, ei ole ühtegi kõrinärimist. See on väga unikaalne.»

Eesti Laulu lava valmis / Mihkel Maripuu

Kõige suurem nähtav erinevus võrreldes eelmise aastaga on see, et Saku suurhalli lavakujundus on tänavu palju kallim ning laval on suured ekraanid, mille kasutamine nõuab suurt tiimi. «Need on Saku suurhalli enda väga moodsad ekraanid. Nad tegid selle investeeringu ilmselt ka «Eesti laulu» silmas pidades,» rääkis Normet. Ekraanid loovad laval ruumilise keskkonna ning erinevate nurkade alt näeb lava erinev välja.

Sel aastal on «Eesti laul» tohutult investeerinud ka helisse. «Meie helieelarve on umbes poole suurem kui varem. Kui nüüd ka öeldakse, et suurhallis on heli kehv, siis on kõrvad pesemata!» lubas Normet.

Eesti Laulu lava valmis / Mihkel Maripuu

Suurhalli kohale tulnud fännidele mängib enne «Eesti laulu» teleülekande algust DJ Andres Puusepp ning uudistesaate ajaks tehtaval pausil saab esinemas näha «Elu võimaluse» kampaania võitjaid. Kõike Saku suurhallis toimuvat kannab oma veebis üle ka Postimees ja Elu24.

«See on eeskätt telesaade, aga kohapeal on palju lisaväärtusi,» võrdles Normet konkurssi jalgpalli vaatamisega kas staadionil kohapeal või kodus teleri ees. Saali on paigaldatud ekraanid, et ka tagareas istujad show’st ilma ei jääks.

Sel aastal on tehniliselt keerukamad etteasted Kerlil, Daniel Levil ja Lennal. Kerli tiim panustab efektidele. «Pauku tuleb kaks korda rohkem kui poolfinaalis. Daniel Levi lava-show saab olema laseritega väga lummav. Sellist asja ei ole varem Eestis tehtud, stiilipuhas, see on kaameratehniliselt keerukas, et saada laserid õigesti pilti,» rääkis Normet. Liis Lemsalu panustab rohkem valguskepikestele, mis on publiku käes.

Eesti Laulu produtsent Mart Normet vaatab Eurovisiooni võidu suunas. / MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Normet rõhutas siiski, et «Eesti laul» on väga artistikeskne ning taustatantsijad ja pürotehnika ei pruugi anda mingit eelist – lõi ju laineid ka Ott Leplandi «Kuula».