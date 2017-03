Pilk peale! Jüri Pootsmann ennustab Eesti Laulu võitjat

«Pean ütlema, et ennustada, kes võidab, on väga-väga keeruline,» tõdes laulja. Küll aga on võistlustules tema sõnul väga mitu lugu, mida peaks olema julge tunne saata Kiievisse Eurovisioonile võistlema. «Minule väga meeldivad Kerli, Elina Born, Daniel Levi, Laura ja Koit. Neil kõigil on suur võimalus võita,» loetles Pootsmann, lisades, et kõrva hakkas ka Ariadne lugu «Feel Me Now».

Kerli ja Elu Võimaluse võitja Charlie Elu24 Live stuudios / Mihkel Maripuu

Mida soovitab Pootsmann aga võistlejatele? «Väga raske on midagi soovitada, kuna kõik lood ja artistid on nii erinevad. Samuti on mitmed neist juba suuri lavasid näinud ning nende kogemustepagas on väga suur,» arvas Pootsman. Omast kogemusest ütles ta, et laval tuleb anda endast parim ning püüda nautida suurhalli ja võistluselt saadavat esinemiskogemust.

_______

«Eesti laul 2017»

1. Liis Lemsalu «Keep Running»

2. Koit Toome ja Laura «Verona»

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian «Have You Now»

4. Lenna «Slingshot»

5. Daniel Levi «All I Need»

6. Elina Born «In or Out»

7. Ivo Linna «Suur loterii»

8. Rasmus Rändvee «This Love»

9. Ariadne «Feel Me Now»

10. Kerli «Spirit Animal»