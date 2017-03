Katke laste kõrvad! Võsu läbuvõlur 5Miinust avaldas oma kõige värskemale klubibängerile video

Päris mahlane teine. Loo nimi on muuseas "erootikapood". Küsimusele, miks sellist lugu ja videot maailmale vaja on, hakkasid Lääne-Viru suurkujud hoopis midagi vaalapiimast ja suitsuanduri patareidest jahuma. Mine võta nüüd kinni. Igatahes video on... ilus.

Vaata ja imetle!