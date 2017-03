Loodus tühja kohta ei salli! «Prooviabielu» parimate palade leht pandi kinni, kuid asemele avati uus!

Fännileht selgitab: «Armsad fännid! Meil oli teiega lõbus (justnimelt, oli). Oleme võtnud vastu otsuse lehekülg sulgeda. Esialgu siira huumoriga loodud leht on ületanud piiri, milleni jõudmist me isegi ette ei osanud kujutada.

Meie eesmärk ei olnud kelleski halba tunnet tekitada ega kedagi naeruvääristada. Tegu oli meelelahutusega, mille eesmärk oli uue Eesti telesaate valguses tuua vaatajateni olukordi, millega kahtlemata paljud teist suutsid samastuda. Pahatihti ei ühti kõigi arusaam süütust naljast ning netiavaruste anonüümsuses kaotatakse piiritaju, mis aga salliva ühiskonna konteksti sugugi ei sobitu. On lihtne unustada, et ka teleekraanil näidatavatel inimestel on tunded ning need on haavatavad.

Kuigi mõnele teie seast võib tunduda eelöeldu silmakirjalikuna, peame nentima, et õppisime ka ise selle lehega kaasnenud fenomenist nii mõndagi.

Soovime avalikult vabandada saates osalenute ees, nii Kalvi-Kalle, Heleni, Liisa kui ka Žiga. Meil on siiralt kahju teile lehega kaasnenud ebameeldivuste pärast.»