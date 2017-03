Ekraanilegend Jane Fonda avalikustas, et teda on vägistatud

79-aastane näitleja ja aktivist rääkis ajakirjale The Edit antud intervjuus, et ta vallandati ükskord töökohalt, kuna ta keeldus ülemusega magamast.

«Näitamaks, millises ulatuses patriarhaat naisi mõjutab: mind on vägistatud, mind on lapsena seksuaalselt väärkoheldud ja mind on vallandatud, kuna ma ei maganud oma bossiga. Sealjuures mõtlesin alati, et see on minu süü; et ma ei teinud või öelnud õiget asja,» sõnas Fonda.

Kolme lapse ema ütles, et ta tunneb tüdrukuid, kes ei saa aru, et nad on seksuaalvägivalla ohvrid.

«Ma tean noori tüdrukuid, keda on vägistatud ja kes ei teadnud, et see oli vägistamine. Nad arvavad, et see juhtus sellepärast, et nad ütlesid «ei» valel viisil,» seletas Fonda.

«Naisliikumine on saavutanud selle hea asja, et pannud meid mõistma, et vägistamine ja väärkohtlemine ei ole meie süü. Meid kuritarvitati ja see pole õige,» lisas ta.