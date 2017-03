Roald Johannson avaldas ETV-st lahkumise põhjused

«Muidugi minu otsus pärast 12 aastat avalik-õiguslikust televisioonist lahkuda ei sündinud kergelt ja see ei olnud kindlasti hetkeemotsioonil põhinev otsus, ma kaalusin ja kalkuleerisin seda päris mitu head aastat,» ütles Johannson Vikerraadio saates «Stuudios on Sten Teppan», vahendab Menu.

«Ma tõepoolest isegi paar aastat enne oma lõplikku lahkumist käisin väga selgelt ETV seitsmendal korrusel juhatuse juures ja mõningate toimetuste juhtide juures rääkimas sellest, et ma olen väsinud ühest formaadist, ma olen väsinud «Pealtnägijast» ja nädalast nädalasse selle tegemisest, et ma tahaksin väga jätkata ETV-s, aga mingi muu formaadiga. Paraku siis, paar aastat enne minu lahkumist ei jõudnud see info päriselt nende inimeste peadesse, ma nägin. Eks põhjuseid on mitmeid, aga mulle tundus tollal loomingulise inimesena, et see läks ühest kõrvast sisse ja teisest välja,» selgitas Johannson.