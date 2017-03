USA-Mehhiko turvatara ehitamiseks vajaminevast 21 miljardist on olemas 20 miljonit dollarit

Trump andis jaanuaris korarlduse alustada tara rajamisega ning Valge Maja teatas siis, et ehitamist finantseritakse sisejulgeolekuameti (Department of Homeland Security – DHS) eelarvest.

DHSi teatel on olemas 20 miljonit dollarit, mis suunatakse suurde turvataraprojekti, mille kogumaksumus ulatub miljarditesse.

DHS avaldas dokumendi, mille kohaselt kataks nimetatud summa vaid prototüüpide maksumuse, kuid selle eest ei ole võimalik kogu turvatara rajada. Valgel Majal on vaja Kongressi veenda, et see tara on USA kaitse seisukohalt tähtis, et saada vajalikud miljardid selle ehitamiseks.

USA-Mehhiko piirile rajatava turvatara kogumakusmuseks arvatakse kujunevat 21,9 miljardit dollarit. 9,3 miljonit dollarit kulub ühe miili (1,6 kilomeetrit) tara kohta ja 17,8 miljonit dollarit ühe miili betoonpiirete kohta.

Trump sõnas juba jaanuaris, et ta loodab saada Kongressilt piiritara rajamiseks puuduoleva summa ning oma osa peab maksma ka Mehhiko.

Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan sõnas, et järgmise aasta riigieelarvesse pannakse sisse ka piiritarale minev summa ja tarale eraldatakse 12 - 15 miljardit dollarit.

USA valitsuse teatel on USA-Mehhiko piiritara rajamisest huvitatud 265 ehitusfirmat, kes on valitsusleheküljele end selle projekti alla kirja pannud. Tegemist on firmadega, mille seas on nii suuri, juba varem valitsusele ehitanud firmasid kui ka tundmatuid väikefirmasid.

Tara prototüüpide esitamise tähtaeg on 6. märts.