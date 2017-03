Kuu turiste võib ees oodata oksendamine ja klaustrofoobia

Space X asutaja ja tegevjuhi Elon Muski sõnul lendavad turistid ümber Kuu ühe nädala ja see on üsna karm lend, edastab Daily Mail.

«Nii nagu astronaudid kogevad «kosmosehaigust», kogevad seda ka sinna turistidena lendajad, kuid õnneks on need sümptomid lühiajalised, sest keha harjub uue olukorraga võrdlemisi kiiresti,» selgitas Londonis asuva kosmose ja ekstreemkeskkonna meditsiiniinstituudi teadlane Daniel Grant.

Grant lisas, et inimese sisekõrvas asuv tasakaaluelund satub mikrogravitatsioonis segadusse, kuna ta enam ei saa aru, kus on maa ja taevas.

Osadel astronautidel möödub see segaduses olek paari tunniga, osad vajavad taastumiseks mitut päeva. Mis puudutab aga Space X lennul olevaid turiste, siis neil võivad terviseprobleemid olla kogu lennu aja, kuna tegemist on võrdlemisi lühikese lennuga.

Granti sõnul tekib Kuu lennul keha tursumine sellest, et kehavedelikud on samuti segaduses, ei ole gravitatsiooni ja nad on niiöelda vabas olekus.

Kaaluta olekus võib tekkida pidev vajadus urineerida, sest kehavedelikud liiguvad suvalises suunas, mitte pinnase suunas, nagu Maal gravitatsiooni tõttu.

Samuti muutuvad lihased ja luud, kuid kuna üks nädal on lühike lennuaeg, siis nad ei muutu liiga hapraks.

Kosmosetervisespetsialistide sõnul võivad turistidel tekkida klaustrofoobia ja paanikahood, kuna nad on suletud ruumis. Veel võib neid turiste ohustada kosmiline kiirgus, kuna lennatakse Maa kaitsvast magnetosfäärist välja ning see kasvatab vähki haigestumise riski.

Kosmoserakettidel on kiirguse eest kaitsev kiht, kuid kuna turismilend kestab vähe aega, siis sellel raketil kaitsvat kihti ei ole.

Space X saadab turistide Kuu juurde Dragon V2 raketiga, mille disain avalikustati juba 2014. aastal ja seal on lisaks astronautide kohtadele ka kaks kohta turistidele.

Dragon V2 kosmoselaeva prototüüp / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Dragon V2 sisevaade / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Kosmosentusiastide arvates võivad esimesed katsed olla ohtlikud, kuid neist õpitakse ja kaugemas tulevikus on kosmose turismilennud tavalised.

Möödunud kuul avalikustas Elon Musk oma kõige ambitsionikama projekti, planeetidevahelise transpordisüsteemi, mis teooria kohaselt peaks inimesed viima Marsile 80 päevaga ja selle abil saab ehitada jätkusuutliku koloonia miljonile inimesele.