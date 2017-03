Punane versus sinine: miks värv on ka lipsu puhul tähtis

Teadlaste sõnul kannavad äri- ja poliitikamaailma liidrid kas punast või sinist lipsu, kuid kui nad paneks kollase, oranži või lilla lipsu, siis ei võetaks neid enam tõsiselt, vaid peetakse klounideks, edastab Live Science.

Donald Trump ja Barack Obama / ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Mitmed uuringud on näidanud, et avalike tegelaste lipsu värv mängib suurt rolli, olles nagu lipp, mis annab kaudselt teada, milline see isik ja tema ideed mingil hetkel on.

Donald Trumpi inauguratsioon / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

USA president Donald Trump esines sel nädalal esmakordselt Kongressi ees, kandes konservatiivset sinist valgete triipudega lipsu. Aspresidendil Mike Pence’il ja esindajatekoja spiikril Paul Ryanil oli sinist värvi lips.

Donald Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Samas ametivande andmise tseremoonial kandis Trump punast värvi lipsu ja musta värvi ülikonda. Ameti maha pannud presidendil Barack Obamal oli tumesinine ülikond ja sellega sobivas sinises toonis lips. Esileedi Michelle Obama kandis punast kleiti ja mantlit, uuel esileedil Melania Trumpil oli helesinine kostüüm.

Donald Trump ja Melania Trump / Jack Gruber/SIPA/Jack Gruber/SIPA/scanpix

USA väljaande Daily News reporter Joe Dziemianowicz pani tähele, et oma esimesel 11 võimuloleku päeval kandis president Obama vaheldumisi punast ja sinist lipsu.

«Obama oli 2009. aastal ametisse astudes nagu «värske tuul», kuid oma riietuselt jäi konservatiivseks. Washingtoni võimukoridorides ei eputata moeloominguga, seal tuleb sulanduda massi,» lisas väljaande Esquire moetoimetaja Wendell Brown.

Barack Obama ja Joe Biden / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Moeajaloolaste sõnul tekkis lips kaelarätikust ja juba varasematel sajanditel pöörati tähelepanu kaelarätiku värvusele, kuna värv viitas näiteks sotsiaalsesse klassi kuulumisele ja jõukusele.

Briti aadlikud eelistasid lillasid ja siniseid kaelarätikuid, kuna neid värve seostatakse aadliseisusega.

Mis puudutab aga punast värvi, siis viitab see jõule, agresiivsusele, kuid ka kirele ja armastusele. Uuringud on näidanud, et poliitikute, kes kannavad punast lipsu, sõnavõtud on jõulisemad ja meeldejäävamad. Samas sinise lipsuga poliitikute puhul pannakse tähele nende mõtete sügavust ja probleemile uue nurga alt lähenemist.

«Presidendikandidaadid, presidendid ja poliitikud enamjaolt teavad, millised värvid kuulajatele-vaatajatele mõjuvad. Sageli langetatavad inimesed võimukandjate suhtes otsuseid nende välimuse põhjal,» teatasid psühholoogid.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Kanada Briti Columbia ülikooli sotsiaalpsühholoogi Juliet Zhu sõnul on nii punane kui sinine jõulised värvid, aidates esinemisele ja mõtete avaldamisele kaasa. Samas tuleb valida sellist värvi lips, mis ettekantava sisuga haakub, sest siis on sõnumi edasiandmine veelgi mõjukam.

Zhu ja ta kolleegid tegid rohkem kui 600 inimesega katse, andes neile esmalt ülesandeid, mis nõudsid loomingulisust ja detailidele tähelepanu pööramist. Teises katses oli katsealuste arvutiekraan kas punane, sinine või valge.

Uuringust ilmnes, et punane ekraan aitas kaas detaildele suunatud ülesannete puhul ja andis 31 protsendi võrra parema tulemuse kui sinise ekraaniga.

Kui oli tegemist ajurünnaku ja teiste loominguliste ülesannetega, siis nende puhul oli sobivamaks värviks sinine, andes paremad tulemused kui punasega.

«Stoppmärkide, kiirabide ja õpetajate punaste pastapliiatsite tõttu seostame punast ohu, vigade ja ettevaatusega. Punase puhul ei saa rääkida motiveerivast ja loomingulisest värvist, kuna selle värvi puhul ollaks valvelolekus ja ärevad, samas aga aitab see olla ergas ja tähelepanelik,» selgitas Zhu.

Ta lisas, et sinist seostatakse taeva, ookeani ja veega ning paljudele seostub sinine avatuse, rahu ja vaikusega.

«Sinine loob turvatunnet ja selle tõttu peetakse sinise kandjaid turvalisteks. Sinises olles saab rahulikult tegeleda oma ideede ja mõtetega. Ka sinise kandja sõnavõtud on tavaliselt punase kandja omast rahulikumad ja detailsemad,» selgitas asjatundja.

Zhu soovitab presidentidel ja poliitikutel valida lipsu- ja ülikonna värvi väga hoolikalt, sest inimestele mõjuvad värvid ja seega õige värvi valides jõuab sõnum paremini kohale.