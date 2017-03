Elu24 sotsiaalmeedia vallutavad juutuuberid

- Millega tegeled? Palju on on sinu tegemistel jälgijaid?

Martins: Olen juutuuber, seal on mul umbes 17 000 jälgijat, Instagramis 10 300 jälgijat.

Martti: Mina olen arendaja ja sisulooja. Jälgijaid Snapchatis üle 6000, Facebookis üle 8000, Youtube'is üle 22 000 ja Instagramis üle 25 000.

- Miks see sulle meeldib? Miks just vlogimine?

Martins: Mulle meeldib see, kuna millegi loomine annab mulle vaba tunde. Loomulikult meeldib veel inimesi naerma panna. Vlogimine on üks parimaid viise midagi luua, ideeliselt on see ääretult lihtne: filmi oma päeva. Vlogides areneb hästi loominguline mõtlemine ja tehniline vaist, sest vaja on muuta oma postitused teistest eristatavaks.

Martti: Miks just Youtube ja üldse videote tootmine? Ma ei oskagi kuidagi paremini seda sõnastada, kui öelda, et see on minu kirg. Ma naudin tegelikult väga igasugust loomeprotsessi. Ja miks just vlogimine on osa sisust, mida toodan? Ilmselt seepärast, et see avab võimaluse õppida ennast paremini tundma, kuid paneb ka mõtlema, kuidas kasutada aega otstarbekalt.

- Miks olla sotsiaalmeedias?

Martins: Sotsiaalmeedia on meie generatsiooni televisioon.

Martti: See on keeruline küsimus, aga Lapins vastas sellele päris tabavalt.