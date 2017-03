Galerii: Valio lansseeris Iris Janvieri kleidikollektsiooni saatel Viola sulajuustubrändi

Valio Viola by Iris Janvier erikollektsiooni looja, Iris Janvieri brändi taga seisva Arina Baranovskaja sõnul oli Viola toodetest inspireeritud kleidikollektsiooni loomine põnev väljakutse.

«Kollektsiooni läbiv toon on ürgnaiselikult punane, mis kaunistab iga kandjat ja sisendab julgust, enesekindlust ning sära, millega alanud kevadele vastu minna,» sõnas ta.

Valio turundus- ja tootearendusdirektori Krista Kalbini sõnul on Viola brändi lansseerimine konkurentsitihedat turgu vaadates julge samm, millele on eelnenud mitmeaastane eeltöö.

«Viola loo läbiv märksõna on kahtlemata julgus ning seda ennekõike igapäevaste harjumuste ja rutiinide murdmisel. Siseneme tugevate traditsioonidega segmenti, kus on võimalik läbi lüüa ainult juhul, kui toode on teistest parem,» sõnas ta.

Valio Eesti on üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid. Peamiselt Kesk- ja Lõuna-Eesti farmide toorpiimast valmistatud Valio Eesti tooteid leiab ka Lätist, Leedust, Itaaliast, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest. Rohkem kui 400 töötajaga Valio Eesti on juhtivaid kohalikke toorpiima kokkuostjaid, piimatoodete, sh juustude, eksportijaid ning Võru ja Laeva üks suurimaid tööandjaid.

Ettevõtte tootevalikust leiab igapäevaseid, aga ka funktsionaalseid piimatooteid, mille aluseks on Valio rahvusvahelise kontserni teaduslikud uuringud ja uued tootmismeetodid. Valios läbi viidud teadustööd on hinnatud ka Nobeli preemiaga.