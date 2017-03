Lahutus seljataga? Angelina Jolie särab uues parfüümireklaamis

Aeg on aga edasi liikuda ja nii on Angelina Jolie andnud jällegi sõrme ilutööstusele. Ta on prantsuse luksusbrändi Guerlain'i uue parfüümi «Mon Guerlain» reklaamnägu.

Bränd tegi oma otsuse teatavaks eile, 1. märtsil Twitter postitusega, milles kirjeldati uut parfüümi kui väga erilisele, siirale ning autentsele naisele sobivat. Ehk Angelina Joliele, nende uuele ikoonile.

Jolie on tunnistanud, et lahutus Btad Pittist on neile kõigile raske, kuid samas on nad perena tugevamaks muutunud.