FIBIT tähistab sünnipäeva

Laupäeval, 11. märtsil avab peohõngulise moeürituse saabunud hooaja värvikaimast valikust koosneva rikkaliku moeetendusega “Iga päev on pidupäev” samal päeval ka isiklikku sünnipäeva tähistav stilist Külli Piibar.

Kaubamaja kevad-suvi 2017 moehoaaja parimad palad lennutab lavale kosmiline Liisi Eesmaa. Sel aastal 50ndat juubelit tähistav kvaliteetsete vabaajarõivaste brändi Marc O’Polo sünnipäevaetenduse on kokku pannud Kenneth Bärlin ning tuntud stilist ja moeblogija Aljona Eesmaa näitab, millele River Islandi kevadises valikus kõrgendatud tähelepanu pöörata. Nii Marc O’Polo kui ka River Island üllatavad sünnipäevapeo puhul 11. märtsil uhiuue kevadsuvise hooaja kollektsiooni erisoodustusega -20% Viru Keskuse esinduspoodides.

Sünnipäevapoe südameks on aga Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi superbänd HUNT, kelle muusikalist etteastet rikastab juveelikaupluste keti Goldtime tantsuline ehtekunstietendus. Viimase on stiliseerinud praegu Eesti Kunstiakadeemias ehetekunsti õppiv ja muu hulgas ka andekas laulja ning stilist Helina Risti. Superetendusele annab sõna otseses mõttes pehmuse lavalahenduse täiustamiseks Wendre.

Koosseis Hunt / Erakogu

FIBITi moeetendused ja kontserdid on Viru Keskuse külastajatele nautimiseks tasuta.

Täpsema ajakava ja eripakkumistega saab tutvust teha siin.

Viru Keskus on Eesti suurima külastatavusega ostu- ja meelelahutuskeskus. Tallinna südames asuv moekeskus on hinnatud kohtumispaik ning kvaliteetsete kultuuri – ja meelelahutuselamuste pakkuja. Viru Keskuses on üle saja kaupluse ja teeninduskoha, Eesti suurim ning maailma nelja parima raamatupoe hulka arvatud raamatukauplus, Baltimaade suurim ilutoodete piirkond, kohvikud ja restoranid, spordiklubi ning südalinna soodsaim parkimismaja. Viru Keskusele on omistatud Eestis ainus jätkusuutliku hoone opereerimise hõbesertifikaat LEED O&M ning keskuse turundus – ja kommunikatsioonitegevus on pälvinud 28 auhinda.

FIBIT KEVAD 2017 AJAKAVA

Laupäev, 11. märts Viru Keskus aatriumis

12.00, 14.15, 15.40 “Iga päev on pidupäev”, stilist Külli Piibar.

Sel kevadel tähistab Viru Keskuse moefestival FIBIT 25ndat toimumiskorda ning selleks puhuks on samal päeva ka oma sünnipäeva tähistav andekas stilist Külli Piibar komplekteerinud kokku selle kevade särtsakamad palad. Ikka selleks, et igasse päeva värvi ja elevust tuua.

12.30, 14.40, 16.00 Marc O’Polo kevadsuvi 2017, stilist Kenneth Bärlin.

Ka Marc O’Polo brändil on põhjust tähistada, nimelt loodi kvaliteetseid rõivad ja aksessuaare pakkuv kaubamärk täpselt 50 aastat tagasi. Väärikamast väärikam juubel!

12.45, 15.00, 16.15 Kaubamaja kevadsuvi 2017, stilist Liisi Eesmaa.

Nagu ikka, parimad palad parimate silme läbi parimale publikule FIBITi moelaval.

13.00, 15.20, 16.30 River Island kevadsuvi 2017, stilist Aljona Eesmaa.

Tuntud blogija Aljona ja River Islandi tiim teavad, kuidas sellesse kevadesse parima väljanägemisega astuda. Etendus, mida ei tasu maha magada.

13.30 HUNT ja Goldtime. Või Goldtime ja HUNT? FIBITi pärl ja päevanael! Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjantsi superbänd paneb südamed põksuma ja olemise helisema ka kõige tagasihoidlikumal muusikasõbral. See kõik toimub aga sensatsioonilise ehetekunsti tantsuetenduse saatel. Goldtime’i parima valiku toob ulmelise ja hulluse piiril publikuni Helina Risti. Jääb vaid kohale tulla ja ise vaadata, kes jääb peale, kas HUNT või Goldtime ja kas keegi üldse? Meie usume, et igal moel täiuslik elamus on garanteeritud!