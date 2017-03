Khloe Kardashian avalikustas enda suurima ebakindluse

Khloe asus pärast lahutust Lamar Odomist tõsiselt trenni tegema ja võttis kaalust kõvasti alla.

«Mulle öeldi pidevalt, et ma ei hakka iial mingit kindlat rõivasuurust kandma ja ma ei näe iial teatud moodi välja. See mõjutas mind väga. Hakkasin uskuma seda, mida teised mulle ütlesid. Ühel päeval otsustasin, et ma ei taha, et kellegi teise visioon mind defineeriks,» seletas Khloe.

«Varem olid mu suurimaks ebakindluseks käsivarred. Ma lihtsalt ei saanud neid vormi ja nad olid paksud ja pehmed! Nüüd on mu käed väga siredad ja minu jaoks on need peaaegu nagu trofeed, mida ma võin nüüd kõigile näidata. Kõlab tobedalt, aga ma olen pidanud väga palju vaeva nägema, et julgeksin lühikeste käistega pluusi kanda,» lisas ta.