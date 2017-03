Simon Cowell elab pideva hirmu all

Cowelli koju murti sisse 2015. aasta detsembris, kui ta ise koos elukaaslase ja väikese lapsega ülakorrusel magas.

«Kogu intsident oli väga traumeeriv ja mul on pidev hirm, et see võib korduda ja järgmisel korral võib see olla hullem. Juhtunu tõttu tunnen pidevalt muret oma pere turvalisuse pärast. Ma mõtlen pidevalt sellele, mis oleks võinud juhtuda, kui murdvaras oleks sisenenud mu poja tuppa,» seletas Cowell. «Ma ei suuda mõeldagi tagajärgedele, mis oleks võinud olla siis, kui sissetungija oleks sattunud meie tuppa.»

Simon, kes on samas majas elanud kümme aastat, ütles, et ka tema lapsehoidjad on pärast sissemurdmist närviliseks muutunud.

Cowelli majja murdis sisse Darren February, kes veetis vanglas kaheksa ja pool aastat, kuna ta sõitis surnuks mootorratturi. February mõisteti Cowelli koju sissemurdmise eest ja miljoni dollari väärtuses juveelide varastamise eest kaheksaks aastaks vangi.