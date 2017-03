Suur hadronite põrgataja tõestas, et vaime ja kummitusi ei ole olemas?

Briti füüsiku Brian Coxi sõnul on LHC katsed näidanud, et vaime ja kummitusi ei ole olemas, sest muidu oleks see suur põrgataja nende olemasolu ammu tõendanud, edastab The Independent.

Brian Cox / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Cox lisas, et suur hadronite põrgajata on teinud palju katseid ja leidnud palju huvitavat, kuid mitte midagi sellist, mis viitaks kummitusmaailmale.

Suur hadronite põrgataja / PIERRE ALBOUY/REUTERS/Scanpix

«Kui vaimud oleksid olemas, koosneksid nad energiast, mateeria oleks nende puhul välistatud. Kuna nad oleks energiast, siis oleks nad kiiresti lagunevad ja kuju muutvad ja nad alluksid teisele termodünaamika seadusele, mis tõdeb, et soojust ei saa üle kanduda külmemalt kehalt kuumemale. Kummituste «nägemise» puhul tuleb mängu ka inimese enda hirmuenergia ja hirmuemotsiooniga kaasnevad muutused kehas nagu külma- või palavustunne, külm hirmuhigi ja südame töö kiirenemine,» teatas füüsik.

Ta lisas, et osakestefüüsika ja LHC abil oleks kummituste energia pidanud teiste osakeste energiast eristuma, kuid seda ei ole juhtunud.

Tuntud telefüüsik Neil deGrasse Tyson küsis Coxilt, et kas tõesti suur hadronite põrgataja ei ole leidnud mitte ühtegi märki kummituste kohta ja ta sai vastuseks, et tõesti see on nii.